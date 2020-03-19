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Авиакомпания «Россия» объявила о приостановке полетов в столицу Шри-Ланки — город Коломбо.

«В связи с закрытием международного аэропорта Шри-Ланки для приема иностранных граждан, авиакомпания «Россия» временно приостанавливает перевозку пассажиров на рейсах SU6265 из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка)», — сообщили в авиакомпании.

Ограничение вводится с 04:00 по времени Шри-Ланки 19 марта и будет действовать до 23:59 часов 25 марта, указано в сообщении.

В связи с распространением нового коронавируса ввели многие страны. Россия также ограничила авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией. Ранее также были введены ограничения на сообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном.

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