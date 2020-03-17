Авиакомпания «Россия» отменила ближайший перелет на территорию ОАЭ, который должен был состояться 18 марта, из-за угрозы распространения коронавируса и связанного с этим решения иммиграционных властей страны о запрете въезда для граждан государств, в том числе из РФ. Соответствующее сообщение было размещено во вторник, 17 марта, на сайте перевозчика.

Согласно опубликованной информации, речь идет о рейсе FV5733, который совершает вылеты из московского аэропорта Внуково в Дубай. «Россия» пишет об отмене единственного перелета туристического оператора «Библио-Глобус» в Эмираты. По вопросам возврата денежных средств для пассажиров авиакомпания просит обратиться по месту приобретения билетов и оформления тура.

По данным на 18 марта, в ОАЭ зарегистрировано 113 случаев заболевания COVID-19. Накануне власти страны объявили о введении ограничительных и профилактических мер, а также прекратили выдачу виз, за исключением дипломатических.

12 марта министерство здравоохранения ОАЭ сообщило о заражении коронавирусом гражданина России. Он находится на карантине, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.