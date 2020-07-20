Исландская авиакомпания вела переговоры с Ассоциацией бортпроводников страны (FFI) о новом долгосрочном коллективном договоре, но они закончились безрезультатно, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Цель состояла в том, чтобы обеспечить конкурентоспособность компании при сохранении компенсаций и условий труда для экипажей.

Но члены исландской ассоциации бортпроводников отклонили новое коллективное соглашение, которое было согласовано и подписано между переговорными комитетами сторон.

Сейчас авиакомпания изучает другие варианты обеспечения безопасности и обслуживания на борту своих самолетов. Ответственность за эту работу придется взять на себя пилотам, но пассажирам предоставят лишь необходимый минимум сервиса, как это было с начала пандемии Covid-19.

Летчики временно возьмут на себя ответственность за безопасность и обслуживание на борту с 20 июля.