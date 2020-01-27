Российские авиакомпании в 2019 году увеличили перевозки пассажиров на 10,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Росавиация в понедельник, 27 января.

«За 2019 год российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на +10,3%. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд пассажиро-километров, рост составил +12,6%», — говорится в сообщении.

Вместе с тем сохранился и рост объемов внутренних перевозок. Он увеличился на 7,4%. На международных линиях перевозки пассажиров увеличились на 16,3% — до 55 млн.

Отмечается, что российская авиакомпания «Аэрофлот» перевезла в 2019 году на 4,1% больше пассажиров по сравнению с предыдущим годом — 37,2 млн человек.

«Сибирь» (входит в S7) перевезла в 2019 году 14 млн человек, что на 21,1% больше, чем годом ранее. «Уральские авиалинии» увеличили перевозки пассажиров на 6,8% — 9,6 млн. Utair перевезла 7,7 млн человек, рост по сравнению с прошлым годом составил 1,4%.

11 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости адекватной цены на региональные авиабилеты. Российский лидер обратил внимание на то, что в настоящий момент, чтобы попасть из одного региона в другой, граждане вынуждены летать с пересадками через Москву.