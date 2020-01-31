Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Отмечается, что изменение полетов с регулярного на чартерный режим может повлечь за собой изменение номера рейса, а также даты и времени вылета. Информация об изменениях будет доступна на сайтах перевозчика.

Кроме того, Росавиация создала штаб для мониторинга ситуации с перевозками российских и иностранных граждан между Россией и Китаем, который возглавил руководитель ведомства Александр Нерадько.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая. По ее словам, в Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341. Вывоз россиян через пункты пропуска в Приморье и Приамурье начнется 1 февраля.

В тот же день стало известно, что в России выявили два случая заболевания коронавирусом. Оба заболевших — граждане Китая. Сейчас они находятся в стабильном состоянии.

По последним данным, зафиксировано 9720 случаев заражения новым коронавирусом. Зарегистрировано свыше 200 летальных исходов.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.