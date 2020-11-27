Отклонившись от маршрута, чтобы нарисовать фаллический символ в поддержку футболиста Артема Дзюбы, экипаж авиакомпании «Победа» создал опасность для пассажиров на борту, поэтому как минимум должны последовать санкции в отношении пилотов и руководства, заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров.

После появления в Сети интимного видео нападающего футбольной команды «Зенит» Артема Дзюбы, экипаж авиакомпании «Победа» отклонился от маршрута и пролетел по траектории, похожей на фаллический символ. В Росавиации посчитали такие действия непозволительными и провели расследование, по итогам которого виновным признали руководство «Победы».

«Я вообще не помню, чтобы в авиации, по крайней мере в российской, хоть когда-нибудь кто-то проделывал подобные выкрутасы. А тем более с подачи руководства компании. Здесь же нужно понимать, что речь идет о полете с пассажирами на борту, а отклонившись от маршрута они создали опасность. А завтра они решат «высший пилотаж» (пространственное маневрирование самолетом, чаще в виде различных фигур, — Прим. ВЗГЛЯД) крутануть с пассажирами?» — рассуждает Гусаров.

Он сравнивает данную ситуацию с пассажирским автобусом, который в час пик сворачивает с дороги и вычерчивает в поле определенную фигуру, после чего как ни в чем не бывало возвращается на маршрут.

«Руководство «Аэрофлота», как учредитель этой компании, должен дать этому инциденту правовую оценку. Это точно нельзя оставлять безнаказанным. Как минимум должны последовать санкции в отношении пилотов и руководства «Победы». Хотя мы доподлинно не знаем, было это сделано с разрешения руководства авиакомпании или по требованию», — считает собеседник.

По мнению эксперта, наказание неизбежно, поскольку участники других авиакомпаний мира вообще не должны осознавать, что во время полета вообще возможно совершать подобные действия.

«Тем более что в отчете сказано, что помимо того, что пилоты выполняли маневры без каких-то видимых причин, они еще и дезинформировали диспетчерские службы. Более того, они нагрузили диспетчера, потому что произошла задержка рейса, было больше самолетов, чем ожидалось. А если бы он не справился? В гражданской авиации не летают как попало и где попало, летают по коридорам, трассам, на определенных высотах. Все полеты и маршруты рассчитаны буквально до минуты, чтобы не произошло никакого столкновения с другими летательными аппаратами», — объясняет Гусаров.

Попавшее в Сеть видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением, вызвало ряд последствий для футболиста, а также поделило общественность на два лагеря. Одни осуждали капитана сборной России по футболу, другие начали его поддерживать. Так, например, пользователи соцсетей, а также некоторые российские звезды, опубликовали откровенные фотографии со словами поддержки в адрес футболиста с хештегом #ЯМЫДЗЮБА.