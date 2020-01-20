Ответственность за транспортировку багажа на земле несут хэндлинговые службы аэропорта, а не авиакомпании, рассказал «Известиям» авиаэксперт Роман Гусаров.

Так он прокомментировал ситуацию с забытой в аэропорту Шереметьево собакой Анастасии Штейн. Женщина летела из Перми в Берлин с пересадкой в Москве. Собака была в переноске, которую женщина сдала в багаж. В Берлине ей сообщили, что пса забыли в московском аэропорту. Хозяйка питомца по кличке Марвел создала петицию и добивается от «Аэрофлота» компенсации за инцидент.

«И погрузку в самолет, и перегрузку с рейса на рейс выполняют аэропортовые службы. Задача авиакомпании летать и заботиться о пассажирах на борту воздушного судна, доставляя их из пункта А в пункт Б. Все остальные услуги на земле предоставляются аэропортовыми и хэндлинговыми структурами, которые могут как принадлежать аэропорту, так и быть сторонней организацией», — сказал Гусаров.

В случае если животное забыли в аэропорту при пересадке, его накормят, напоят и отправят в пункт назначения ближайшим рейсом, заключил специалист.

В пресс-службе «Аэрофлота» «Известиям» сообщили, что наземное обслуживание, в том числе доставку на борт переносных клеток с домашними животными, осуществляют службы аэропортов. «Аэрофлот» со своей стороны еще раз обратился к хэндлинговым подразделениям аэропортов с просьбой усилить контроль за своевременной доставкой животных на борт. В авиакомпании заверили: «Мы также традиционно просим осторожно и бережно относиться к перевозимым домашним животным и клеткам. «Аэрофлот» внимательно отслеживает все без исключения инциденты, по каждому случаю проводится детальная проверка и принимаются меры».