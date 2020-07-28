"Интерфакс" со ссылкой на данные одного из популярных сервисов бронирования билетов сообщает о почти двукратном росте стоимости авиаперелетов из России в Турцию.

Сообщается, что после объявления об открытии данного направления с 1 августа спрос на билеты вырос пятикратно в сравнении с предыдущей неделей. Средняя стоимость перелета Москва — Анталья и обратно выросла на 42% по сравнению с 2019 годом (до 25 тысяч рублей), Санкт-Петербург — Анталья — на 61% (до 36,3 тысячи рублей).

Цены на билеты Москва — Стамбул выросли на 31% (средняя цена 24 тысячи рублей), при этом из Петербурга сюда добраться стало дешевле на 13% (цена упала до 20,5 тысяч рублей).

Эксперты отмечают, что российские туристы пока не строят планов на отдаленную перспективу, 95% недавно приобретенных билетов в Турцию имеют августовские даты.