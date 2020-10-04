Известный в прошлом фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух с удовольствием поддержал телезрителей, которые раскритиковали закадровое ведение первого выпуска очередного сезона «Ледникового периода» комментатором Александром Гришиным.
Зрителям Первого канала не понравилось, что комментаторы (с Гришином работал известный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский) мешали смотреть номера, отвлекая «своим пустословием».
«Больше вы этого, простите, «поноса тщеславия фром Гришин» никогда не услышите. Обещаю! Спасибо! Так всегда было и так будет! То, что было, было помешательством, которого я никак не ожидал и не проверил. Мне большой урок!» — написал Авербух, отвечая на комментарии подписчиков на своей странице в Instagram
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Работа кипит!⛸ Вчера мы вышли в первый эфир с проектом #Ледниковыйпериод2020 ! Я хочу поблагодарить всех телезрителей за вашу отдачу, искренность в добрых словах и отзывах! Сказать огромное спасибо всем, кто создавал программу! Серьезная работа -собрать все пазлы вместе, чтобы все функционировало, как единый механизм, за талант, профессионализм и многолетнюю поддержку благодарю Екатерину Цанава! Криэйтора и руководителя административной группы — Ксению Зубареву. Звукорежиссёра Максуда Муйдинова. Спасибо нашим уникальным костюмерам Елене Новиковой и ее команде. Нашему небольшому, но такому сильному тренерскому штабу -Елене Масленниковой, Албене Денковой и Максиму Ставийскому. Вы стали настоящим ядром проекта! И только мы с вами знаем, какой труд стоит за плечами и ещё ждёт нас впереди, но то, что мы делаем это очень важно! Я знаю и верю, что оно того стоит! Спасибо Марии Орловой за ее вклад в развитие наших участников и улучшение их технических возможностей. И, конечно, хочу выразить признательность всем 28 участникам, выходившим на лёд! Вас 28, позади Москва, нам отступать некуда😉. Друзья, мое глубокое уважение вашей смелости, трудолюбию, спасибо за настоящие эмоции и чувства! @azagitova , поздравляю тебя с дебютом в качестве телеведущей, ты умница, только вперёд! Моя отдельная благодарность @alexei.yagudin за твой высочайший профессионализм и партнёрство, помощь Алине в ее работе. Спасибо @t.a.tarasova , являющейся исключительным членом жюри — нашим и моим личным камертоном! Рад видеть в нашей семье @tatiana_navka ,которая поддерживает нас своим участием и, бесспорно, каждое ее замечание предельно точно. С нами Елена Исинбаева и профессор Алексей Мишин, для меня лично и нашего проекта это большая честь. Спасибо, что вы с нами! Респект @lazarevsergey за твои справедливые комментарии и блогасклонность к участникам. Огромное СПАСИБО Константину Эрнсту и первому заместителю генерального продюсера Александру Файфману за их веру и поддержку, в это непростое время, что очень важно для нас. Вчерашний день показал, что проект интересен внушительной аудитории нашей страны! Мы рады работать и творить для вас на @1tv !Только вперёд!
Первый выпуск нового сезона телевизионного шоу «Ледниковый период» вышел в эфир Первого канала 3 октября.