Работа кипит!⛸ Вчера мы вышли в первый эфир с проектом #Ледниковыйпериод2020 ! Я хочу поблагодарить всех телезрителей за вашу отдачу, искренность в добрых словах и отзывах! Сказать огромное спасибо всем, кто создавал программу! Серьезная работа -собрать все пазлы вместе, чтобы все функционировало, как единый механизм, за талант, профессионализм и многолетнюю поддержку благодарю Екатерину Цанава! Криэйтора и руководителя административной группы — Ксению Зубареву. Звукорежиссёра Максуда Муйдинова. Спасибо нашим уникальным костюмерам Елене Новиковой и ее команде. Нашему небольшому, но такому сильному тренерскому штабу -Елене Масленниковой, Албене Денковой и Максиму Ставийскому. Вы стали настоящим ядром проекта! И только мы с вами знаем, какой труд стоит за плечами и ещё ждёт нас впереди, но то, что мы делаем это очень важно! Я знаю и верю, что оно того стоит! Спасибо Марии Орловой за ее вклад в развитие наших участников и улучшение их технических возможностей. И, конечно, хочу выразить признательность всем 28 участникам, выходившим на лёд! Вас 28, позади Москва, нам отступать некуда😉. Друзья, мое глубокое уважение вашей смелости, трудолюбию, спасибо за настоящие эмоции и чувства! @azagitova , поздравляю тебя с дебютом в качестве телеведущей, ты умница, только вперёд! Моя отдельная благодарность @alexei.yagudin за твой высочайший профессионализм и партнёрство, помощь Алине в ее работе. Спасибо @t.a.tarasova , являющейся исключительным членом жюри — нашим и моим личным камертоном! Рад видеть в нашей семье @tatiana_navka ,которая поддерживает нас своим участием и, бесспорно, каждое ее замечание предельно точно. С нами Елена Исинбаева и профессор Алексей Мишин, для меня лично и нашего проекта это большая честь. Спасибо, что вы с нами! Респект @lazarevsergey за твои справедливые комментарии и блогасклонность к участникам. Огромное СПАСИБО Константину Эрнсту и первому заместителю генерального продюсера Александру Файфману за их веру и поддержку, в это непростое время, что очень важно для нас. Вчерашний день показал, что проект интересен внушительной аудитории нашей страны! Мы рады работать и творить для вас на @1tv !Только вперёд!