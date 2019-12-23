Закон, который предусматривает новый порядок расселения аварийного жилья и механизм ремонта ветхих домов, одобрил Совет Федерации на пленарном заседании 23 декабря.

Изменения вносятся в Жилищный кодекс и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Документ направлен на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Он закрепляет дополнительные механизмы расселения граждан из аварийного фонда и устанавливает возможность их реализации за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ», — сообщил первый зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

Уточняются основания, порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, порядок обеспечения жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Основные новации закона в том, что регионы смогут производить переселение из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, а также смогут приобретать для переселяемых граждан жильё в домах блокированной застройки и домах, строительство которых не завершено. Кроме того, регионы смогут строить дома для предоставления жилья на условиях социального и некоммерческого найма, найма манёвренного фонда и по договору мены.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение у граждан будет увеличен за счёт включения рыночной стоимости земельного участка под аварийным домом. Регион сможет предоставлять переселяемым гражданам жилые помещения большей площади по нормам представления, если граждане состоят на учёте как нуждающиеся в жилье.

Также уточняются условия, по которым предоставляется финансовая поддержка региону за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, порядок её получения за счёт средств фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и модернизация системы коммунальной инфраструктуры.

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