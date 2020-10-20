Клуб КХЛ «Амур» из Хабаровска произвел обмен с «Авангардом», в результате которого состав омичей пополнил 27-летний нападающий Наиль Якупов. «Амур» в результате сделки получил денежную компенсацию. В «Авангарде» Якупов будет выступать под 65-м номером, сообщает официальный сайт омичей.

В мае 2020 года Якупов перешел из питерского СКА в подольский «Витязь», но, не сыграв ни одного матча за подмосковный клуб, пополнил состав «Амура».

В нынешнем сезоне Наиль провел за дальневосточный коллектив 15 матчей, в которых набрал 7 (1 шайба + 6 результативных передач) очков.

Якупов также имеет опыт выступлений в НХЛ. В 2012 году он на драфте был выбран под первым номером «Эдмонтоном», в котором провел четыре сезона. Якубов считался восходящей звездой НХЛ, однако не смог стать лидером в канадском клубе.

Нападающий затем пробовал свои силы в «Сент-Луисе» и «Колорадо», но, не сумев реализовать свой потенциал, решил вернуться в Россию.