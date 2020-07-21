Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм «Земляне», о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.

Захвативший во вторник автобус в Луцке с 20 пассажирами выдвинул ряд требований, в том числе он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский призвал всех посмотреть фильм «Земляне». Зеленский выполнил это требование, разместив в своем Facebook короткое видеообращение с призывом посмотреть фильм. После задержания злоумышленника видео было удалено.

«Хочу поблагодарить президента, который принял решение, которое привело к тому, что люди живы и террорист в наручниках. Фильм, о котором говорит этот человек, хороший. И не надо… устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того», — сказал Аваков на брифинге в эфире телеканала NewsOne после задержания мужчины.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Полиция возбудила дело по статье «захват заложников», а СБУ возбудила дело по статье «теракт».