СПОРТ

Australian Open: Хачанов c трудом вышел в третий круг, одолев шведа Имера

16:43 23/01/2020

Россиянин Карен Хачанов с большим трудом преодолел барьер третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв шведа Микаэля Имера, передает «МИР 24».

Встреча продолжалась четыре часа 34 минуты и завершилась в пяти партиях — 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). За выход в четвертьфинал российский теннисист поборется с австралийцем Ником Кириосом.

Добавим, что ранее в третий круг Australian Open пробились еще двое россиян: Даниил Медведев одолел испанца Педро Мартинеса, а Андрей Рублев сломил сопротивление Юити Сугиту из Японии. У женщин Анастасия Павлюченкова обыграла американку Тейлор Таунсенд и вышла в третий круг, а вот Светлана Кузнецова не сумела ничего противопоставить итальянке Камиле Джорджи.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне, он продлится до 2 февраля. Призовой фонд составляет $49,1 млн.



