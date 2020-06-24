Немецкий автоконцерн Audi AG сообщил, что разрывает контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак, причиной послужил пересмотр программы рекламного сотрудничества, но в том числе и ее противоречивые посты в Instagram о протестах в США, сообщил представитель компании Вернер Нойхольд.

Собчак на фоне протестов в США и других странах против расизма и дискриминации, вспыхнувших после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда, активно комментировала эту тему в Instagram. Второго июня она, признавшись, что против расизма и полицейской жестокости, раскритиковала погромы бутиков и «уничтожение частной собственности», которые сопровождали протесты. Она заявила, что «незамутненный смысл любого вооруженного восстания — EAT THE RICH («ешь богатых», с английского)». По ее мнению, участвующие в таких программах руководствуются логикой: «Если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира, то надо этот мир разрушить».

Затем 6 июня, когда пользователи соцсетей по всему миру выкладывали изображения черных квадратов в знак солидарности с протестующими и осуждения расизма и полицейской жестокости, Собчак сделала подобный пост, но вместо фотографии он содержал видео: на черном фоне играла песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Пост Собчак сопроводила подписью «Миннеаполис, я с тобой», но в этот же день удалила публикацию. Позже комик и блогер Александр Гудков пояснил, что Собчак сделала этот пост в рамках шоу Comment Out, по условиям которого участникам приходится оставлять неоднозначные публикации и комментарии. Пост был «наказанием» Собчак в рамках шоу, а сама телеведущая, заявлял Гудков, в реальной жизни никогда бы не выложила такого.

«Audi AG решительно противостоит всем формам расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой. Мы принимаем каждое подозрение на возможное нарушение очень серьезно и расследуем его, как и в этом случае», — заявил Нойхольд журналистам.

«Инциденты, о которых нам известно, для нас неприемлемы. Audi прекращает рекламный контракт с Ксенией Собчак, это вступает в силу немедленно», — отметил он.

Нойхольд добавил, что само решение прекратить сотрудничество с Собчак было принято до ее противоречивых постов, поскольку происходил пересмотр программы рекламного партнерства Audi Russia.

«Мы информировали Ксению Собчак устно 16 июня 2020 года. Письменное сообщение о немедленном прекращении контракта было направлено сегодня, 24 июня 2020 года», — заключил Нойхольд.

Как уточнили Mpravda.com в пресс-службе, у Собчак был восьмилетний контракт с Audi Russia. Сумму контракта в компании не называют.

Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, посты Собчак в соцсети стали одной из причин прекращения сотрудничества