Компания Audi провела онлайн-презентацию электрического кроссовера Q4 Sportback e-tron. Серийное производство этой модели планируется начать в 2021 году.

Новый электрокар построен на платформе MEB от Volkswagen Group. Дизайн четырехдверного купе напоминает прототип Audi Q4 e-tron concept, который был представлен на автосалоне в Женеве в прошлом году. Длина машины составляет 4,6 метра, ширина — 1,9 метра, высота — 1,6 метра, а размер колесной базы — 2,77 метра. Автомобиль получил восьмиугольную решетку радиатора Singleframe, расширенные колесные арки, светодиодную оптику и подсвечиваемый логотип e-tron. Также кроссовер может похвастаться одним из самых низких в классе коэффициентов аэродинамического сопротивления (0,26), пишет РБК.

Audi Q4 Sportback e-tron получил по электромотору на каждую ось. Суммарная мощность двух агрегатов составляет 306 лошадиных сил, а до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 6,3 секунды. Запас хода электрокара составляет свыше 450 километров.

Cалон электрокара отделан микрофиброй, а напольное покрытие выполнено из переработанных материалов. Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью Audi Virtual Cockpit Plus и 12,3-дюймовым дисплеем мультимедийной системы.

Напомним, свой первый электромобиль (кроссовер e-tron) компания Audi представила осенью 2018 года, а недавно начала прием заказов на e-tron в России. В конце прошло года немецкий автопроизводитель презентовал купе-кроссовер e-tron Sportback.