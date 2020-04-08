Аттестации по вопросам промышленной безопасности перенесли на три месяца. Об этом 8 апреля в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

«Приказ Ростехнадзора подписан [главой ведомства Алексеем] Алешиным 7 апреля и вступил в силу с даты подписания», — говорится в сообщении.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и таким образом снизить скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2.

2 апреля глава государства продлил период нерабочих дней до конца месяца. В случае улучшения эпидемиологической обстановки срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

По состоянию на 8 апреля в Москве коронавирус подтвердился у 5841 человека. 270 пациентов вылечились, 31 человек скончался. Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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