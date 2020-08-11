Россиянам, которые рискнут полететь на курорты Красного моря через Каир, придется предъявить отрицательный тест на коронавирус, но ждать прямых регулярных рейсов в Египет придется еще как минимум три месяца, сообщает АТОР.

Власти Египта продолжают ужесточать правила пребывания иностранных граждан. Экскурсии в Луксор, Асуан и Каир запрещены. По сообщению департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ, с 7 августа все прибывающие в Египет граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну.

Однако эта мера не касается туристов, которые путешествуют на курорты страны прямыми рейсами.

Между Россией и Египтом в настоящее время нет прямого авиасообщения. В расписании национального перевозчика рейсы в Каир стоят лишь с 25 октября (стоимость от 11 100 рублей в одну сторону). Сроки возобновления чартерных рейсов в Египет по-прежнему неизвестны.

Самостоятельно добраться до курортов Египта сейчас можно через Стамбул. Как подтверждают в принимающем офисе туроператора в Египте, в случае прилета в Каир и Александрию туристам придется предъявлять отрицательный тест на коронавирус. «Выезд в другие города Египта без справки о тестировании запрещен», – поясняют в компании.

В случае же прямого прилета из Стамбула на египетские курорты Красного моря справка не понадобится.