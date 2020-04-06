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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.

В письме АТОР, направленном на имя премьер-министра Михаила Мишустина и замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина, содержатся меры по поддержке как выездного, так и внутреннего организованного туризма.

В частности, выплаты туристам в АТОР предлагают заморозить до 2022 года. При этом клиентам турфирм в ассоциации хотят выдавать депозитный сертификат, который будет подтверждать сбережение средств клиента у туроператора и возможность их использования в определенный период времени.

«Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие — неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура», — подчеркивается в письме.

АТОР в своем письме также указывает, что размер убытков российских туроператоров уже исчисляется миллиардами рублей, а с учетом неполученных доходов будет исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Начиная с 19 марта российские туроператоры по рекомендации Ростуризма на фоне пандемии коронавируса временно прекратили отправку туристов за пределы России. Первого апреля в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что практически все россияне, находившиеся за рубежом по линии туроператоров, к настоящему моменту вернулись на родину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек умерли.

В России выявили 5389 случаев заболевания COVID-19, 45 человек умерли, 355 выздоровели. Всего, по последним данным, в стране проведено 697 тысяч на коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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