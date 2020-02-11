В Москве атмосферное давление приблизилось к рекорду 1979 года. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам специалистов, в 12:00 давление в столице составило 730,1 мм рт. ст., или 973,1 гПа. Самое низкое атмосферное давление 11 февраля в Москве зафиксировали в 1979 году, тогда оно составило 728 мм рт. ст., или 971,1 гПа.

«Достичь рекорда сегодня давлению вряд ли удастся, поскольку во второй половине дня оно начнет слабо повышаться», — приводит слова синоптиков агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает НСН, в Москве и Подмосковье продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он продлится до 22:00 среды, 12 февраля. Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. Ситуацию на трассах осложняет еще снегоуборочная техника, вышедшая на работы в массовом порядке.

Ранее 11 февраля сообщалось, что синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и порывистом ветре.