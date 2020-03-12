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«Атлетико» одолел «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

07:11 12/03/2020

Испанский футбольный клуб «Атлетико» в гостях в дополнительное время обыграл английский «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2. Первый матч, прошедший в Испании, закончился победой испанцев – 1:0, передает «МИР 24»

В составе победителей отличились Маркос Льоренте (97, 105) и Альваро Мората (120+1). У «Ливерпуля» голы на счету Джорджиньо Вейналдума (43-я минута) и Роберто Фирмино (94).

В результате по сумме двух матчей счет стал 4:2 в пользу «Атлетико», что позволило «матрасникам» пробиться в четвертьфинал. Соперник команды Диего Симеоне в следующей стадии определится по итогам жеребьевки, которая состоится позднее.

В другом поединке среды французский «Пари Сен-Жермен» дома со счетом 2:0 обыграл немецкую «Боруссию» из Дортмунда. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу германского клуба. Общий счет по сумме двух игр стал 3:2 в пользу ПСЖ, команда вышла в четвертьфинал.

Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов пробились «Лейпциг» (Германия) и «Аталанта» (Италия). Первые матчи следующей стадии состоятся 7 и 8 апреля, а ответные – 14 и 15 апреля.



