СПОРТ

«Атлетико» одержал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

03:18 19/02/2020

Победа в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу досталась мадридскому «Атлетико». «Ливерпуль» пропустил в свои ворота один мяч, пишет RT.

Автором единственного гола стал Сауль, он отправил мяч в ворота противника на четвертой минуте матча. Игра проходила на собственном поле мадридского клуба. Ответный матч состоится 11 марта в Ливерпуле.

В УЕФА назвали имя лучшего футболиста матча. Это почетное звание получил 21-летний защитник «Атлетико» Ренан Лоди.

В августе 2019 года победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, по пенальти обыграв победителя Лиги Европы – лондонский футбольный клуб «Челси».



