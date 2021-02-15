По словам военного врача, сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, инфаркты бесследно не проходят, но при этом течение болезни со слабыми симптомами является довольно частым явлением.

сердце

Ранее учёные Гарвардского университета сообщили, как распознать «тихий» инфаркт, который чаще всего протекает незаметно для человека. Симптомы следующие: дискомфорт в центре груди и в спине, затруднённое дыхание, внезапный холодный пот и неприятные ощущения в руках, шее или челюсти.

Хорошев отмечает, что одним из признаков «тихого» инфаркта является неприятное ощущение за грудиной или с левой стороны грудной клетки, оно обычно непродолжительное. Такой симптом человек обычно всерьез просто не воспринимает.

Еще одним признаком может быть боль в животе, сказал хирург. Именно его называют атипичным, поскольку часто терапевты выявляют болевой синдром в животе и направляют к хирургам на операцию, которая в данном случае не нужно. Еще к атипичным симптомам можно отнести покалывания, которое наблюдается в плечах, кистях и пальцах.

Ранее кардиолог Юрий Конев объяснил, что существует три основные причины инфаркта в молодом возрасте, и все они связаны с образом жизни. Первой причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний он назвал нездоровое питание. Два других фактора — нарушенный режим труда и отдыха и недостаток активности.

Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза — отмирания — участка этой мышцы.