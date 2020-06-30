Его можно будет наблюдать весь июль.

Весь июль можно будет наблюдать за явлением, которое называется парадом планет. О том, как его увидеть простому обывателю, рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева, чьи слова приводит РИА «Новости».

Оказалось, что увидеть, как планеты выстраиваются в одну линию, не получится. Каждая из них будет видна в определенное время. А вот если бы у человека была возможность удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то с такого расстояния можно было бы увидеть, как они группируются в одном направлении. В общем, с балкона парад планет не посмотреть.

«Уран с Нептуном издалека невооруженным взглядом вообще не видны. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью. Землю мы не видим, потому что находимся на ней. Венера видна, но только утром, а Меркурий находится в нижнем соединении, то есть рядом с Солнцем и оно его затмевает», — объяснила Фаина Рублева.

Также надо учитывать, что сам парад планет образуется медленно и его можно будет наблюдать в течение двух недель, в отличие от солнечных и лунных затмений.

«С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14-го числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн — 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет, и наблюдать за ними будет удобнее всего», — добавила Фаина Рублева.

Также выяснилось, что и самого парада планет не существует. Точнее, такого понятия в науке нет. Парадом планет это астрономическое явление назвали СМИ.