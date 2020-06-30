Научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что в июле в Солнечной системе произойдет парад планет — они сгруппируются по одну сторону от Солнца. Специалист пояснила, чем это событие отличается от других, таких как Солнечное или лунное затмение.

Рублева, на которую ссылается РИА «Новости», подчеркнула, что непосредственно «наблюдать» парад планет, то есть выстраивание планет в некое подобие «линии», с Земли невозможно — для этого потребовалось бы удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров. Помимо этого, для наблюдателя с Земли Уран и Нептун находятся слишком далеко, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, а Меркурий сейчас расположен таким образом, что Солнце его затмевает. Ночью, начиная с 4 июля, любители астрономии при подходящих погодных условиях смогут наблюдать Сатурн, Юпитер и Марс, а Венера будет видна в небе утром. Наилучшим днем для наблюдения за Юпитером станет 14 июля, а за Сатурном — 21 июля: эти планеты войдут в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет.

Эксперт также сообщила, что парад планет, в отличие от затмений, длится не небольшой и строго определенный промежуток времени, а достаточно долго — в данном случае, большую

По словам Рублевой, астрономы не рассматривают словосочетание «парад планет» как научный термин, однако не протестуют, если он используется для популяризации науки. Специалист подчеркнула, что ничего необычного или даже достойного новых исследований в повторяемой конфигурации планет нет, и на жителей Земли это событие не окажет никакого влияния.