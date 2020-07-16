Астронавты НАСА Крисс Кэссиди и Боб Бенкен вернулись на МКС по завершении плановых работ по замене аккумуляторов станции в открытом космосе, НАСА ведет прямую трансляцию.

Астронавты перевели скафандры в режим автономного питания в 14.10 мск и оставались за бортом станции около шести часов. За это время они завершили плановые работы по установке новой камеры на внешней поверхности МКС и замены устаревших аккумуляторов. В четверг астронавты сняли шесть старых никель-водородных батарей и установили три новых ионно-литиевых аккумулятора.

Следующий выход Кэссиди и Бенкена в открытый космос планируется 21 июля для окончательного завершения начатых в 2017 году работ по замене источников питания МКС.

Как сообщили в НАСА, выход в открытый космос в четверг стал девятым в карьере каждого из двух астронавтов.