Американский астронавт Джессика Меир рассказала в Twitter о произошедших изменениях на Земле из-за пандемии коронавируса после своего возвращения из полугодичной миссии на Международной космической станции (МКС).

«Мы вернулись на другую планету, но она остается впечатляющей», — написала Меир в своем микроблоге, поблагодарив всех участников экспедиции после благополучного приземления на Землю.

Quite a ride home from @Space_Station today — my profound gratitude to all those that shaped #TheJourney. Thank you! We’ve returned to a different planet, but it remains a spectacular one. pic.twitter.com/3aoRmlXYkq — Jessica Meir (@Astro_Jessica) April 17, 2020

В пятницу экипаж аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15» с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Подготовленная группа врачей и спасателей встреча космонавтов в масках и перчатках в связи с пандемией коронавируса. Приземлившихся космонавтов доставили на Байконур, откуда Скрипочка будет возвращен в Москву, в то время как американцы продолжат свой маршрут до города Кызылорд, откуда их заберет спецборт NASA.

В общей сложности на орбите космонавты Скрипочка и Меир провели 205 дней, Морган — 272 дня. Сейчас на борту МКС остается экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

10 апреля летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал «Известиям», насколько защищены космические корабли, МКС и сами космонавты от коронавируса в условиях пандемии на Земле.