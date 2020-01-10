Астролог Лилия Любимова сообщила, что жителям всего мира надо подготовиться к лунному «волчьему» затмению, которое произойдет 10 января 22:00 мск. По ее словам, оно считается одним из самых сильных в году.

«Затмение — это всегда важно, это интересный день, потому что циклы, заложенные в затмение, они растягиваются лет на 18», — цитирует ее РЕН ТВ.

Первое в году затмение стоит провести в правильном режиме и не наломать дров, подчеркнула астролог. Если конфликтовать и скандалить в этот день, то весь год пройдет на сложной волне.

Любое затмение — всегда полнолуние, по словам астролога, оно усиливает негативные эмоции, даже число аварий на дорогах становится больше. В этот день не стоит давать волю эмоциям и принимать любые решения.

«Если вчера еще всё было нормально, а сегодня проснулись и посмотрели на свою вторую половину и поняли, что больше не можете жить с этим человеком, — это затмение, а не ваше осознанное решение», — заявила Любимова.

По ее словам, текущему затмению подвержены люди, родившиеся под знаком Рака, Козерога, Овна и Весов, особенно те, кто родился во второй половине циклов знаков.

Этот день по возможности надо провести дома, в кругу семьи, особенно вечером. В затмение надо пить чай с ромашкой, посоветовала астролог.

11 января россияне увидят первое в этом году лунное затмение. Явление случается в полнолуния, когда Земля оказывается на одной линии с Солнцем и Луной. Последняя при этом приобретает красный оттенок. В ночь на субботу Луна практически полностью зайдет в полутень Земли.