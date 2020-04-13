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Электронная платформа для получения пропусков в условиях карантина из-за коронавируса начнет с понедельника работать в Астраханской области, сообщает управление администрации губернатора региона.

«Неработающие граждане смогут воспользоваться данным сервисом, если им необходимо покинуть жилое помещение по уважительной причине: уход за родственником, посещение медицинских учреждений, осуществление волонтерской деятельности и иным обстоятельствам, не требующим отлагательств», — говорится в сообщении.

Сотрудникам организаций, функционирующих в условиях ограничительных мероприятий, будет продолжена выдача спецпропусков после подачи руководителем заявки на получение идентификационных номеров в региональный или муниципальный штаб.

Для получения разового или спецпропуска необходимо зайти на сайт propusk.astrobl.ru и подать заявку, указав персональные данные и причину, по которой необходимо покинуть жилье.

«Несмотря на получение разрешительного документа, перемещение по территории Астраханской области должно осуществляться строго по указанным в заявке времени и маршруту», — отмечается в пресс-релизе.

После заполнения данных на сайте, на электронную почту заявителя будет направлен пропуск, который будет действителен только при наличии документа, удостоверяющего личность, и может быть использован как в распечатанном, так и в электронном виде. Сотрудники полиции могут потребовать предъявить этот документ на улице.

По данным областного минздрава, на 12 апреля в регионе зарегистрированы 29 подтвержденных и 24 условно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Два человека выздоровели. В регионе действует карантин.

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