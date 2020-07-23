В Генпрокуратуре России сообщили, что жительница Астраханской области, кусавшая свою новорожденную дочь за лицо, получила 3 года лишения свободы.

Женщине 21 год, она признала свою вину. В результате ее судили по статье «Истязание в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». По версии следствия, мать, находясь в алкогольном опьянении у себя дома, била четырехмесячную дочь руками по голове и телу, а также кусала ее за лицо. Ранее суд решил женщину родительских прав.