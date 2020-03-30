Ученые многие годы спорили, может ли регулярный прием аспирина предупреждать или облегчать болезнь Альцгеймера и другие виды деменции. Новое крупное исследование показывает, что этот препарат не может предотвращать когнитивные нарушения. Научная работа опубликована в журнале Neurology.

Аспирин – противовоспалительное лекарство, которое более 100 лет применяют для борьбы с болью и симптомами простуды. С 1980-х годов в низких дозах он используется для профилактики сердечно-сосудистых катастроф. Способность аспирина разжижать кровь вселяла в ученых надежду, что он сможет улучшить здоровье головного мозга у пожилых людей.

В 2018 году исследование на мышах показало, что аспирин может снизить количество отложений амилоида (белка, ответственного за развитие болезни Альцгеймера) в мозге. Но исследования на людях не продемонстрировали того же эффекта.

Новейшее исследование, проведенное учеными из Университета Монаш, включало почти 20 тысяч участников. Все они были в возрасте около 70 лет, ни у кого из них не было деменции в начале исследования. Половина участников получала низкие дозы аспирина, другая половина – плацебо. Участники проходили тесты на память и мышление до начала исследования, во время и после его окончания.

За участниками исследования наблюдали в среднем 4,7 лет. Ученые не обнаружили разницы: в обеих группах (с аспирином или без него) легкие когнитивные нарушения и деменция развивалась с примерно одинаковой вероятностью.

Ученые с сожалением отметили, что на этот раз попытка найти доступное и эффективное средство против деменции не удалось.