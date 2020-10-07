Актеру Ашоту Кещяну было бы приятно, если бы люди перестали ездить на курорты Турции в знак поддержки непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом он сам заявил «Подъему».

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.

Сегодня Кещян, бывший участник команды «Клуба веселых и находчивых» РУДН, сообщил, что ему было бы приятно и он приветствовал бы, если бы люди отказались отдыхать на турецких курортах из-за поддержки, оказываемой ее властями Азербайджану в конфликте в Карабахе. Актер высказал мнение, что вместо Турции люди могли бы отдыхать, например, в Египте.

«Это все полезно будет сегодня Карабаху», — считает он.

Вчера президент Сирии Башар Асад назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана главным подстрекателем и инициатором нового обострения конфликта в Карабахе, а его целью — стремление отвлечь общественное мнение в Турции от своей внутренней политики.