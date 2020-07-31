Два месяца назад бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алёна Ашмарина рассказала своим подписчикам радостную новость – она в третьей раз станет мамой. Через две недели после этого девушка также узнала, что у неё родится двойня! Для Алёны и всей её семьи это стало настоящим шоком, но приятным. Девушка счастлива, хотя понимает, что её жизнь с появлением сразу двоих малышей сильно изменится. К тому же, с отцом своих будущих детей Алёна прекратила общение, считая его предателем.



Сегодня будущая мама решила показать в своём микроблоге округлившийся животик и фото с УЗИ. Срок беременности сейчас составляет 13 недель. Также Алёна рассказала, что токсикоз пока у неё не проходит, но радует тот факт, что хотя бы не всегда еда выходит наружу. Многая одежда стала мала, живот становится всё больше и больше.



Алёна думает, что у неё будут разнополые малыши. Уже сейчас она размышляет, как назовёт новорождённых. Для мальчика она приготовила оригинальное имя Марсель, а девочку хотела бы назвать Арианной.