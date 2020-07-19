Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма проголосовали на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске, сообщает пресс-служба президентского дворца.

В воскресенье в 8.00 в Сирии открылся 7331 избирательный участок. За 250 депутатских мандатов борются более 1,6 тысячи кандидатов.

Важным новшеством на третьих с начала войны выборах считают демократизацию процесса избрания кандидатов в депутаты от правящей Партии арабского социалистического возрождения («Баас»). В этом году они избирались конференциями региональных отделений, а не решением центрального руководства партии.

В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не смогут принять участие в голосовании.