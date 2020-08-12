Последние односторонние санкции США в рамках закона «Цезарь» являются продолжением многолетней блокады, и ответом на это должен быть рост производства и самообеспечения, заявил президент Сирии Башар Асад, выступая перед собранием народного совета.

«Закон «Цезарь» — не отдельный случай и не отличается от того, что ему предшествовало на этапах блокады, которая несет большой вред сирийскому народу… Действенным ответом на блокаду должен быть рост производства и упор на самообеспечение», — сказал Асад.

По словам сирийского лидера, «США нуждаются в присутствии ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ — ред.) в регионе» и законом «Цезарь» выражают свою поддержку террористам.

Говоря о мерах по спасению национальной валюты, Асад подчеркнул, что у сирийской власти есть «нетрадиционное решение», о котором говорить пока преждевременно.

«Мы должны устранить препятствия для инвестиций. И необходимо поддержать маленькие инвестиции», — добавил президент.

Асад отметил, что сельское хозяйство в сложившейся ситуации — наиболее мощный инструмент для поддержания экономики страны. «В том числе необходимо развивать производство, чтоб снизить импорт», — сказал он.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как «Цезарь». Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада и его сестра Бушра, а также 21 организация.