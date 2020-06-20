Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу в ходе осмотра западного военного округа на границе с Ливией приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами.

Ас-Сиси осмотрел военные части ВВС Египта в присутствии главнокомандующего ВС Египта, главы генштаба ВС страны и других военачальников.

В показанном гостелевидением Египта выступлении ас-Сиси заявил, что египетская армия является одной из сильнейших в регионе, но при этом «она защищает, а не угрожает». «Такова наша стратегия, она не изменится», — подчеркнул президент.

«Будьте готовы выполнить любую задачу в пределах границ Египта или вне их, если потребуется», — заявил ас-Сиси, обращаясь к военным.

Президент отметил высокий уровень технического оснащения армии и боевой готовности военных.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.