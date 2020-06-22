Поклонники уже называют сингл главным хитом лета

45-летний Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков представил очередной сингл, имеющий все шансы стать главным хитом этого лета. Зажигательный трек «Перетанцуй меня» уже прослушали тысячи поклонников артиста.

Фанаты предполагают, что песня может побить предыдущие рекорды Пирожкова. Если артист, конечно, выпустит клип. Напомним, в конце прошлого года YouTube подвел итоги года и опубликовал список самых просматриваемых российских клипов и самых «залайканных» мировых музыкальных видео.

Артур Пирожков со своими «Зацепила» и «Алкоголичка» занял сразу два призовых места. К слову, на данный момент клип о пьющей женщине просмотрели более 200 миллионов пользователей!

Поклонники с нетерпением ждут премьеры клипа на песню «Перетанцуй меня». Они ожидают, что видео также будет хайповым, а в съемках, по традиции, примут учатие звезды шоу-бизнеса.

Пока Пирожков лишь заинтриговал фолловеров обложкой песни, на которой он позирует в белоснежном костюме и черной рубашке. Артист принял эффектную позу на танцевальном паркете, а вокруг сидят зрители, восхищенные его талантом.

Фото: @arthurpirozhkov