Артур Кулаков признался в том, что он не ожидал встретить на поляне нормальных людей.

Вы знаете, многие участники #дом2 перед тем как придти не смотрели этот проект, многие зрители думают, что там только неадекватные люди, одни скандалы, проблемы и разврат. И я так шёл, вообще представить не мог как смогу находить общий язык с участниками. Но когда оказываешься на поляне понимаешь, что там все те же адекватные люди, что и в обычной жизни, просто наше нормальное общение никому не нужно, его не вставляют в эфиры. И знаете это то место где можно реально приобрести новых друзей. Я благодарен случаю, что оказался там, и благодарен не тому, что меня показали с экрана, а той атмосфере и тем людям которые были рядом!