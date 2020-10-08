Бывшая участница телестройки Александра Артёмова решила рассказать подписчикам, с какими трудностями ей приходится справляться. Совсем недавно её супруг Евгений Кузин съехал от девушки, чтобы лишний раз не раздражать её своим присутствием. Кроме этого, Женя надеется, что Александра сможет в одиночестве разобраться в себе и решить, способны ли они сохранить свой брак или это окончательное расставание.



В своём микроблоге Артёмова написала, что на душе у неё сумбур. Иногда девушке хочется побыть в одиночестве, а иногда она приглашает друзей и подруг, чтобы справиться с грустью. Саша поделилась, что порой испытывает трудности. К примеру, некому вынести тяжёлый мусор из квартиры, может сломаться техника в самый неподходящий момент, когда нет возможности вызвать мастера на дом.



Александра рассказала, что не жалуется на судьбу, просто хотела показать подписчикам, что бывают разные обстоятельства, но отчаиваться не нужно. Необходимо преодолевать преграды и двигаться дальше.