Экс-участница скандальной телестройки Александра Артемова серьезно отравилась в рыбном ресторане. Так, девушка призналась, что на днях посещала заведение, где отведала много устриц, креветок и морских ежей.



К утру ей стало очень плохо – появилась сильная рвота, слабость и холодный пот. Как призналась Саша, такой сильной тошноты у нее не было со времен токсикоза, от которого она мучилась на первых месяцах беременности.



В ресторане заявляют, что готовят еду только из свежих уловов и отрицают возможность отравления испорченными продуктами. Артемова же уверена, что все дело именно в еде. Девушка опасается, что употребила в пищу слишком много экзотических белковых продуктов, которые попросту не усвоились. Теперь Саша принимает лекарства от интоксикации и собирается ехать в больницу, если ее состояние не улучшится в ближайшее время.