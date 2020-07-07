Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», молодая мама Саша Артемова, в браке с Евгением Кузиным воспитывает их совместную 9-месячную дочь. Несмотря на такой маленький возраст девочки, супруги уже вовсю говорят о том, что хотели бы прибавления в семействе.



Саша призналась в переживаниях от того, что ее дочь так быстро повзрослела и уже переходит на взрослое питание. Саша не может поверить в то, что дети так быстро растут и уже думает о том, что вскоре малышка станет взрослой, выйдет замуж и покинет родительский дом. Чтобы не так быстро попрощаться с материнством, Артемова и говорит с мужем о втором ребенке.



Также молодая мама призналась, что изначально, до первой беременности, мечтала с мужем о двойне. Девушка даже хотела пойти на ЭКО (процедура позволяет подсаживать желаемое количество эмбрионов), но позже решила не вмешиваться в природные процессы.