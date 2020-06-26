Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Он возмущен экспоненциальным ростом доходов владельцев клубов.

Сезон планируют доиграть в двух городах со стадии плей-офф с участием 24 клубов. Регулярный чемпионат, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, был завершен досрочно.

«Очень жду плей-офф в составе «Рейнджерс». Сейчас у меня есть опасения не только за здоровье игроков и их семей, но и о долгосрочном процветании НХЛ. В течение почти двух десятилетий хоккеисты защищали доходы владельцев с помощью эскроу. Мы делали это даже во время кризиса на фоне пандемии коронавируса, хотя состояние владельцев продолжало расти экспоненциально. Пришло время исправить ситуацию с эскроу», — написал Панарин в Instagram.

Эскроу — механизм, встроенный в коллективное соглашение между лигой и профсоюзом игроков. Его суть заключается в том, что лига удерживает определенный процент зарплат хоккеистов. Если доходы по итогам сезона соответствуют ожиданиям или выше их — этот процент возвращается игрокам. Если нет, то владельцы клубов забирают деньги себе.

В прошлом сезоне эскроу составлял 11,5%, в нынешнем — 14%, а в следующем может возрасти до 35%.

«Мы, как игроки, не можем возобновить тренировки, не имея заключенных соглашений. Кроме того, я знаю, что процесс выбора городов для проведения плей-офф еще продолжается. Я искренне желаю, чтобы мои товарищи по команде и я могли тренироваться, проводить игры на домашней арене и вернуть рабочие места, восстановив экономическую ситуацию в Нью-Йорк для фанатов «Рейнджерс» и всех жителей города», — добавил Панарин.

В 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 Панарин набрал 95 очков (32+63).