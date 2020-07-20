Аналитики телесети NHL Network представили рейтинг двадцати лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент, лидером которого стал российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Второе место отдали звезде «Бостона» Давиду Пастрняку, а замкнул тройку лучших соотечественник Панарина Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал четвертым, в топ-20 также попал российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко (19-е место).

The 🍞man is the No. 1 winger right now! #NHLTopPlayers | @NYRangers pic.twitter.com/YCiAU93ycU — NHL Network (@NHLNetwork) July 17, 2020

Ранее эксперты NHL Network представили рейтинг лучших вратарей НХЛ, лидером которого стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, а Антон Худобин из «Далласа» замкнул десятку лучших.