Известный российский дизайнер Артемий Лебедев резко высказался о монументе «Родина-мать зовет!». Он назвал статую «хренью», произведением искусства, которое никуда не денешь.

Жители Волгограда, где установлен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», активно обсуждают в Сети качество освещения недавно отремонтированного монумента. Они попросили у местных властей вернуть статуе прежнее освещение.

Лебедева включил обсуждение этого вопроса в выпуск своей передачи на Youtube.

«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. Т.е. это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом и ее нельзя ни снести, ничего. Ее будут вечно поддерживать», − отметил дизайнер.

Он добавил, что «Родина-мать» «уродская» на вид. По его мнению, статуя является старческим маразмом позднего советского периода. Лебедев уточнил, что прежняя подсветка подчеркивала хоть какие-то ее анатомические достоинства.

«Это все-таки женщина, у нее есть анатомические черты, есть сиськи, есть какое-никакое лоно и раньше свет показывал, что баба с фигурой», − заметил дизайнер.

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