СПОРТ

Артем Дзюба вновь стал лучшим футболистом года

20:51 23/12/2019

Капитан сборной России Артем Дзюба вновь стал лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза и газеты «Спорт-Экспресс». В прошлом году нападающий петербургского «Зенита» уже завоевывал это звание. Таким образом, он первый игрок, который становился обладателем награды дважды, сообщается на сайте РФС.

До него лучшими футболистами России признавались Федор Смолов и нидерландец Квинси Промес. Премия «Лучший футболист года в России» вручается уже четыре года. Обладатель этого звания весной получит российский «Золотой мяч». Ранее сообщалось, что Дзюба снимется в кино и сыграет ангела.



