Апрельская смена в Международном детском центре «Артек» отменена в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 марта на официальном сайте лагеря.

«В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире ФГБОУ МДЦ «Артек» отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2–3 апреля по 22–23 апреля», — говорится в сообщении.

В настоящий момент лагерь работает в штатном режиме. Подчеркивается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка — благополучная.

Ранее, 19 марта, стало известно, что в 80 из 85 регионов России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Режим пока не введен в Орловской, Тверской областях, а также в трех из семи регионов Северного Кавказа: в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 21 марта, на планете заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.

Вакцины от пневмонии нового типа на данный момент нет, разные страны и организации в настоящее время активно занимаются ее разработкой. Как сообщает «Газета.ру», более 20 тыс. волонтеров уже согласились принять участие в эксперименте британской исследовательской группы hVIVO по созданию лекарства.