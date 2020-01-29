Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила о попытке футболиста выселить ее и их совместную дочь из квартиры в Санкт-Петербурге. Фото с требованием о выселении она опубликовала в Instagram.

Согласно документу, Казьмина обязана освободить жилплощадь вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Среди них — дочь Аршавина Есения, которой 11 февраля исполнится три года. Требование написано от имени собственника квартиры — матери футболиста Татьяны Аршавиной.

Казьмина назвала документ подарком на день рождения дочери от папы и бабушки.

О том, что Аршавин официально развелся с супругой, стало известно в начале июля прошлого года.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. У них родилась дочь Есения. В январе 2019 года стало известно, что супруги расстались, в том числе были сообщения о разводе. Это произошло после скандальной вечеринки с двумя девушками-моделями, с которыми футболист отдыхал в стриптиз-клубе.