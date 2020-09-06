Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего российского нападающего. Нынешний эксперт телеканал «Матч ТВ» таковым считает игрока московского «Спартака» Александра Кокорина.

«Кокорин — самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре — нет, — цитирует Аршавина «Матч ТВ». — Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Почему? Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Плюс в сборной и без него все хорошо. Станислав Саламович будет долго думать, приглашать ли Кокорина».

Кокорин пока не сыграл ни одного матча за «Спартак» после перехода в столичный клуб на правах свободного агента по истечении контракта с питерским «Зенитом».

Дебют Кокорина за красно-белых может состояться 13 сентября в гостевом матче чемпионата России против ЦСКА, об этом Александр неоднократно говорил в СМИ.

В прошедшем чемпионате России Александр провел 10 встреч за «Сочи», забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона, после чего в феврале присоединился к «Сочи».