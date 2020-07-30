Бывший футболист Андрей Аршавин разместил в Instagram фото, на котором он с серьезным видом в очках, но в спортивном костюме позирует на фоне полок, на которой стоят несколько книг и всего один кубок. «Не густо ты навыигрывал», — отметил один из подписчиков. А другой и вовсе пошутил, что и тот единственный, что виден, был куплен.

Однако Аршавин не собирался молчать. «Все на полке у Ю.Г.» — тут же в комментариях высказался Аршавин, имея в виду свою бывшую супругу Юлию Геннадьевну Барановскую. «Кубки и медали тоже отжала?» — начали интересоваться россияне. «Да, она забрала все кубки, медали и другие трофеи. Хотя ей это не принадлежало, как впрочем и все остальное», — последовал ответ от имени фан-страницы Аршавина.

View this post on Instagram Взгляд в………🔝⚽️🇷🇺 A post shared by Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) on Jul 28, 2020 at 6:15am PDT

«Не смешите, как дал стрекача за юбкой Казьминой, про все кубки забыл, не до них было. А Юлии не выбрасывать же их», — последовал ответ от одной пользовательницы.

Подчеркнем, что недавно на Аршавина напала в сети мать второй супруги Алисы Казьминой Наталия Сарычева, которая обвинила его, что он пытается играть роль хорошего отца и позировать со своими детьми в от брака с Барановской.