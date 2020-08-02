Футбольный клуб «Арсенал» на лондонском стадионе «Уэмбли» переиграл «Челси» со счетом 2:1 в финале Кубка Англии по футболу. В составе победителей два мяча забил габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (28′ с пенальти, 67′).

У «аристократов» отличился форвард Кристиан Пулишич (5′). К слову, полузащитник «Челси» Матео Ковачич (73′) был удален с поля в концовке встречи за вторую желтую карточку.

«Начало получилось трудным, мы быстро пропустили мяч. Но я знал, что парни не сдадутся. Потом мы провели, вероятно, лучшие 30 минут с тех пор, как я возглавил команду. Очень горд, что представляю этих игроков и этот клуб, — сказал главный тренер канониров Микель Артета ВВС. — Для нас это двойная награда. Важно, чтобы «Арсенал» выступал в еврокубках. Мы все сделали это, поэтому я счастлив».

Клубы в третий раз в истории встретились в финале турнира, все три раза победу праздновал «Арсенал».

«Арсенал» в четырнадцатый раз стал обладателем Кубка Англии, что является рекордным показателем. Благодаря победе лондонский клуб обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне, так как в чемпионате Англии «Арсенал» занял восьмое место.

Get much sleep? Neither did we 😅 But we still woke up feeling like 𝘁𝗵𝗶𝘀! pic.twitter.com/F9g1PO7Xb9 — 🎗 Arsenal (@Arsenal) August 2, 2020

Кубок Англии является старейшим клубным турниром по футболу (проводится с 1871 года).