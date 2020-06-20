В Туле, в 16:30 пройдет матч 23 тура Российской премьер лиги между местным «Арсеналом» и московским «Спартаком». «-Спорт» предлагает вам онлайн-трансляцию этого матча.

Чемпионат России возвращается вслед за ведущими футбольными лигами Европы! И пусть он сразу начался со скандалов (например, происходящее вокруг матча в Сочи), многие все равно соскуяились по родному футбольному первенству.

Играть сегодня предстоит уже грандам отечественного футбола. В Туле мы проследим за судьбой московского «Спартака». Ему предстоит сегодня играть с крепким тульским «Арсеналом» на его поле.

У туляков есть травмированные. Это Егор Шамов, Александр Денисов и Игорь Горбатенко. В составе «Спартака», видимо, до сих пор травмирован вратарь Александр Селиховю